Для того, щоб забезпечувати якісне утримання ядерного озброєння, потрібні значні кошти, а у них ці кошти або розкрадалися, або не вкладалися.

Для утримання ядерного озброєння потрібні значні кошти, і в якому стані знаходиться ядерна зброя РФ невідомо через високу корупцію.

Про це заявив, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, коментуючи оновлення Росією ядерної доктрини.

"У РФ закінчилися аргументи, крім, скажімо, міфічної, ядерної зброї, яка десь там знаходиться. Ніхто її не бачив, ніхто не знає, в якому вона стані", - заявив він.

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За словами Ягуна, що останні випробування були невдалими. "Ми бачили, як спробували запустити ракету, і чим це все завершилося. От приблизно, в такому стані все їхнє ядерне озброєння", - зауважив експерт.

Для того, щоб забезпечувати якісне утримання цього озброєння, як сказав Ягун, необхідні значні кошти.

"У них ці кошти або розкрадалися, або не вкладалися. І тому дуже багато фахівців говорять, що невідомо, як зреагує та чи інша ядерна боєголовка у разі її активації і запуску в якомусь напрямку. Якщо відкинути стратегічне ядерне озброєння, яке точно, навіть теоретично не буде застосовано по Україні, то тактичне ядерне озброєння немає сенсу застосовувати, тому що воно не принесе тієї користі, на яку Росія може розраховувати", - розповів директор Агентства реформування сектору безпеки.

Ядерна доктрина РФ

Російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ. Із затвердженої ядерної доктрини випливає, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалює президент Росії, а агресія проти РФ будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку. Крім того, спільним нападом тепер вважається агресія проти Росії або її союзників з боку неядерної держави за участю або за підтримки ядерної держави.

Також доктрина передбачає, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі критичної загрози суверенітету і територіальній цілісності своєї та Білорусі. Серед підстав для застосування ядерної зброї в доктрині прописано запуск балістичних ракет проти РФ.