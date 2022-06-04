Депутатка підкреслила, що свого часу була мобілізована.

Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала своє перебування у Сєвєродонецьку Луганської області, за яке наразі точаться бої з російськими окупантами.

Про це Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

"Ініціатива особиста, на запит військових, родичів, звернення. Який морально-психологічний стан? Боєготовність? Командири? Прагнення, чаяння, ідеї? Чи доходить інформація зверху донизу, знизу догори? Що з постачанням? Чи прибуває сучасне озброєння? Як годують бійців на передовій? Яке медичне забезпечення? Що працює з законів, а що в реальності ні і треба міняти? Це тільки кілька питань, чому потрібний цивільний демократичний контроль під час війни. І це парламентська функція Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зазначила Безугла.

Вона підкреслила, що ніяких наказів і розпоряджень нардеп не віддає.

"Порада, допомога, комунікація, підтримка, контроль. Працюю майже непублічно, бо не час. Бути разом з військовими в зоні бойових дій — це також ще і розділяти долю ризику. Сама свого часу була мобілізована, так що можу адаптуватися до обставин та звісно не потребую особливих умов перебування. Робочі групи, засідання Комітету маю онлайн", - йдеться у повідомленні нардепки.

Нагадаємо, журналістка й блогер Яніна Соколова повідомила, що Безугла координує дії командування в районі міста Сєвєродонецька Луганської області. Таку інформацію, за словами Соколової, їй надали військові.

Соколова підкреслила, що українські воїни "категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей".

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