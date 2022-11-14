В нашу державу також доставили боєприпаси, повідомив очільник Міноборони Литви.

Литва доставила в Україну додаткову партію гусеничних бронетранспортерів M113.

До України було доставлено додаткову військову підтримку - йдеться про 12 одиниць бронетранспортерів M113 (10 з них оснащені 120-мм мінометами і 2 одиниці - з локатором управління вогнем) та боєприпаси, написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у мікроблозі Twitter.

"Литва виконує свої зобов'язання і тепер 62 бронетранспортери M113 для різних цілей відправлені в Україну", - заявив Анушаускас.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Україну вже прибули 50 подарованих Литвою бронетранспортерів М113.

9 листопада стало відомо, що в нашу державу прибула нова партія військової техніки з Німеччини, зокрема, 30 бронемашин Dingo, 18 розвідувальних дронів та ракети для системи протиповітряної оборони Iris-T SLM.

В цей же день повідомлялося, що Британія скоро завершить доставку українській стороні приблизно тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для посилення ППО нашої держави.

Довідка УНІАН. БТР M113 - американський бронетранспортер, розроблений у 1957-1959 роках. Його виробляли до 2007 року. Довго цей БТР був основним в Штатах і в значних кількостях поставлявся в інші держави. БТР M113 використовували у багатьох конфліктах.

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