Загиблий нещодавно отримав офіцерське звання.

У місті Бахмут Донецької області загинув журналіст, який став молодшим лейтенантом Збройних сил України, - Володимир Мукан.

Мукан героїчно загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання, йдеться на його сторінці у Facebook. "…під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ… Царство небесне захиснику України! Герої не вмирають!" - підкреслюється у повідомленні.

Варто зазначити, що дата й час прощання із героєм поки невідомі, їх повідомлять пізніше.

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Хто такий Володимир Мукан - що про нього відомо

Володимир Мукан родом з Черкас. Він навчався в Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Працював, зокрема, у журналі "Країна", в "Газеті по-українськи" та на порталі Gazeta.ua.

21 квітня Мукан поділився у соцмережі, що став офіцером ЗСУ. Журналіст зазначав, що ніколи не думав, що буде військовослужбовцем, і додав, що йому "випала честь служити в час війни і отримати погон молодшого лейтенанта саме в зоні бойових дій на найгарячішому напрямі".

Бої за Бахмут - що треба знати

Росіяни вже тривалий час намагаються взяти під повний контроль Бахмут і зазнають величезних втрат.

30 квітня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що упродовж доби ворог завдав понад 330 ударів по Бахмуту, але втратив чотири польові склади з боєприпасами.

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