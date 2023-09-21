На місці ворожого "прильоту" рятувальники продовжують розбір завалів.

В Черкасах на місці ворожого "прильоту" рятувальники продовжують розбір завалів.

Як повідомили в ДСНС, станом на 16:30 постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано одну особу.

"Вивезено 228 тонн сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - уточнили в ДСНС.

Удар по Черкасах 21 вересня

Сьогодні внаслідок ракетного удару по місту була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Раніше повідомлялось, що внаслідок удару було 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані.

За повідомленнія голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, на центр міста впала бойова частина ракети, яку збила ППО. Загалом над Черкаською област. було збито чотири ворожі ракети.

Ракетний удар по Україні 21

Перед ранком окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні. Спочатку ППО спрацювала у Черкаській області, потім - в Київській. Також "прильоти" були зафіксовані у Харкові, Рівному, Дрогобичі Львівської області. В Дрогобичі ракета влучила в об’єкт промислової інфраструктури, внаслідок чого було пошкоджено значну частину будівель.

В Київській області від ударів постраждало троє людей, а в столиці - семеро.

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