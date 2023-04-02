Україні з Чорного моря загрожують до 12 ракет "Калібр".

У Чорному морі перебувають два ракетоносії російських загарбників.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. Зазначається, що станом на 2 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять ворожих кораблів, серед них є два носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп - до 12 ракет.

В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель, в Середземному - до семи російських кораблів, серед них є три носії "Калібрів", а загальний залп становить до 20 ракет.

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Ситуація у Чорному морі - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в Чорному морі фіксували три ворожих ракетоносії - два надводні та один - підводний.

Варто зазначити, що РФ вже не раз била по українській території ракетами, зокрема, з Чорного моря. Станом на 2 квітня на нашій землі вже знищили 911 крилатих ракет супротивника.

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