Ворог може запустити з Чорного моря кілька крилатих ракет.

У Чорному морі перебуває один ракетоносій російських загарбників.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. Зазначається, що станом на ранок 27 березня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів, серед них є один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до чотирьох ракет.

В Азовському морі - два ворожих кораблі, у Середземному - до семи ворожих кораблів, зокрема, три носії "Калібрів", загальний залп становить до 20 ракет.

Відео дня

Ситуація у Чорному морі - сьогодні це варто прочитати й знати

Як повідомляв УНІАН, 26 березня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 12 ворожих кораблів, серед них було два носії крилатих ракет "Калібр".

Варто зазначити, що РФ вже не раз била по українській землі ракетами, зокрема, і з Чорного моря. Станом на 27 березня в Україні ліквідували 911 крилатих ракет.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що станом на кінець минулого року РФ щомісяця могла випускати по 20-30 "Калібрів".

Вас також можуть зацікавити новини: