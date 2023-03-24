Також російські військові кораблі є в Азовському та Середземному морі.

У Чорному морі корабельне угруповання російських окупантів зменшилось до 10 кораблів. Про це повідомляє прес-центр Командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що станом на 10:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить до 24 ракет.

В Азовському морі знаходяться два ворожих кораблі, у Середземному - 7, з них три носії "Калібр", загальний залп яких становить 20 ракет.

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За дними Генштабу, окупанти не припиняють штурм Бахмута. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

За останніми даними, втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять вже понад 169 тисяч осіб. Лише минулої доби ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів.

"Ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України", - наголошують у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня корабельне угруповання ворога в Чорному морі складало 15 одиниць, з них – 2 надводні та 2 підводні ракетоносії.

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