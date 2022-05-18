Через супротивника у Бахмуті загинула одна дитина, зазначили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

На Донеччині за добу російські окупанти вбили 10 цивільних та поранили 7.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 18 травня росіяни вбили 10 мирних мешканців Донеччини: 7 у Лимані та 3 у Бахмуті. Серед загиблих у Бахмуті - 1 дитина", - зазначив він.

За словами Кириленка, ще семеро людей сьогодні дістали поранення.

Голова ОВА вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спершу супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст, зокрема і в Донецькій області, були жертви та постраждалі.

17 травня повідомлялося, що ворог завдав ракетний удар по Бахмуту, було пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Спочатку стало відомо, що загинула щонайменше одна людина та постраждала 9-річна дитина.

18 числа Донецька обласна прокуратура поділилася, що в результаті ракетного удару по Бахмуту загинули двоє чоловіків та жінка, й постраждали троє дітей.

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