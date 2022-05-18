На Донеччині за добу російські окупанти вбили 10 цивільних та поранили 7.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 18 травня росіяни вбили 10 мирних мешканців Донеччини: 7 у Лимані та 3 у Бахмуті. Серед загиблих у Бахмуті - 1 дитина", - зазначив він.
За словами Кириленка, ще семеро людей сьогодні дістали поранення.
Голова ОВА вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Спершу супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст, зокрема і в Донецькій області, були жертви та постраждалі.
17 травня повідомлялося, що ворог завдав ракетний удар по Бахмуту, було пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Спочатку стало відомо, що загинула щонайменше одна людина та постраждала 9-річна дитина.
18 числа Донецька обласна прокуратура поділилася, що в результаті ракетного удару по Бахмуту загинули двоє чоловіків та жінка, й постраждали троє дітей.