У результаті ворожого обстрілу Бахмута постраждали троє неповнолітніх, зазначили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Російські загарбники, які прийшли на нашу землю вбивати українців, вчинили новий воєнний злочин, взявши під приціл житловий квартал у м. Бахмут, повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebook.

За даними слідства, 17 травня 2022 року в результаті здійснених авіаударів один із випущених ворогом снарядів влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах. Жертвами ворожої атаки на мирне населення стали двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка, які отримали травми, несумісні із життям.

Двох мешканців будинку, у тому числі 9-річного хлопчика, з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Пізніше з-під завалів рятувальники дістали живими ще двох постраждалих - дівчат 12 та 17 років - їм також надано медичну допомогу.

Наразі пошуково-рятувальні заходи на місці події тривають.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст, були жертви та постраждалі

17 травня стало відомо, що окупанти завдали ракетний удар по Бахмуту, було пошкоджено п'ятиповерхівку. Спершу стало відомо, що загинула щонайменше одна особа й постраждала 9-річна дитина.

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