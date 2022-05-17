У результаті обстрілу у Бахмуті серйозно пошкоджено п'ятиповерхівку.

Внаслідок ракетного удару росіян у Бахмуті Донецької області тяжко поранену 9-річну дитину, щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"Тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину дістали рятувальники ДСНС із-під завалів п'ятиповерхівки у Бахмуті. Ракетний удар, якого завдали росіяни, зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверхи. Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її на даний час вже вдалося приборкати", - зазначив він.

За словами Кириленка, рятувальники продовжують розбирати завали, не виключено, що під ними можуть перебувати люди.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на територію України.

Супротивники спершу скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей у низці населених пунктів, зокрема, і в Донецькій області.

17 травня стало відомо, що окупанти у Бахмуті обстріляли завод Knauf, який виробляв будівельні суміші. Над підприємством бачили густий чорний дим.

Вас також можуть зацікавити новини: