На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харків. Вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.
За словами Синєгубова, протягом доби окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема в смт. Слатине - один постраждалий та загибла 65-річна жінка, у м. Балаклія також одна людина отримала поранення.
"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52", - нагадав голова ОВА.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.
Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і домівки мирних людей, зокрема, на Харківщині, були жертви та постраждалі. Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.
23 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що наші захисники в регіоні звільнили від ворога 24 населених пункти.
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