Вороги обстріляли один із районів Харкова, зазначили в обласній військовій адміністрації.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харків. Вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.

За словами Синєгубова, протягом доби окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема в смт. Слатине - один постраждалий та загибла 65-річна жінка, у м. Балаклія також одна людина отримала поранення.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52", - нагадав голова ОВА.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і домівки мирних людей, зокрема, на Харківщині, були жертви та постраждалі. Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.

23 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що наші захисники в регіоні звільнили від ворога 24 населених пункти.

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