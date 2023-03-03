Льотчик розумів, що отримав протиправний бойовий наказ, але не відмовився його виконувати.

Російського льотчика, який торік у березні бомбардував Харківську телевежу, засуджено до 12 років в’язниці.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ.

Він 6 березня 2022 року на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.

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"Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Літак українські захисники збили одразу після того, як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення пілота було затримано.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни) і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, також судом задоволено цивільні позови потерпілих - трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Зазначається, що у березні 2022 року російський льотчик отримав бойовий наказ, в якому були визначенні завдання по знищенню цивільних об’єктів на території Харкова та Харківської області шляхом бомбардування, а також йому було надано координати цілі - радіотелевізійна передавальна станція Харків.

"РТПС Харків та обладнання, розміщене на ній, є цивільним об’єктом, який не використовується у військових цілях. На території станції та навколо неї не розміщується озброєння, військова техніка, зброя, боєприпаси, а також не дислокуються підрозділи Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України. Обладнання розміщене на об’єкті не здійснює трансляцію, розповсюдження або передачу інформації між цими підрозділами та для їх потреб", - наголосили в Офіс генпрокурора.

У відомстві підкреслили, що діяльність РТПС Харків безпосередньо пов’язана виключно з наданням послуг, які мають значення для функціонування суспільства та безпеки цивільного населення.

В Офісі генпрокурора додали, що, засуджений, розуміючи протиправність бойового наказу, не відмовився від його виконання.

Внаслідок бомбардування телевізійна вежа отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу безпечну експлуатацію. Пошкоджено адміністративну будівлю станції, а також обладнання трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Ситуація в Харкові під час війни з РФ - зараз це варто знати

Росіяни вже не раз обстрілювали Харків, є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Зокрема, 22 лютого російські загарбники завдали чотири удари по місту зі своєї території. Спершу повідомлялося, що зафіксовано "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів були об’єкти інфраструктури. Унаслідок ворожої атаки постраждали дві особи.

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