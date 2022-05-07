В разі порушення будь-яких вимог росіян, керівництво і персонал погрожують змінити.

Російські окупанти в Херсонській області примушують підприємців отримувати тимчасові дозволи на роботу, в разі відмови – бізнес забирають.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області здійснюють об’їзд об’єктів промисловості, першою чергою виробників харчової продукції.

"Їхня мета – примус керівництва та персоналу до співпраці. Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі ЗС РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції. Для цього, за словами рашистів, необхідно "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій", - зазначають розвідники.

Крім цього, окупанти змушують всі проблемні питання, зокрема – постачання сировини та забезпечення збуту, вирішувати через місцеву комендатуру.

Через відмову від співпраці з окупантами можна втратити бізнес.

"Власники та працівники підприємств попереджені, що в разі припинення роботи або порушення будь-яких вимог росіян, керівництво і персонал буде змінено. Нових власників і співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації з-поміж лояльних до них людей", - сповіщає ГУР МО.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в Мелітопольському районі окупанти пропонують фермерам залишити в себе 30% нового врожаю, а 70% вони будуть намагатися забрати.

Загалом росіяни вивезли з окупованих територій чверть запасів українського зерна.

Росіяни намагалися відправити вкрадене українське зерно у Єгипет. Потім окупанти змінили курс на Сирію та Ліван.

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