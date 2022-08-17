Ворог вживає заходів з поповнення втрат.

На півдні росіяни зосереджені на обороні позицій, проте намагаються наступати на деяких напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України. Ворог вживає заходів з поповнення втрат. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах Миколаєва, Степової Долини та ще 27 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати. Противник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами.

Раніше стало відомо, що на півдні України російські окупанти активізували авіаційні та ракетні атаки по позиціях українських захисників.

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