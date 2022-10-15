За тиждень у регіоні через окупантів пошкоджено 60 будинків.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підсумував наслідки важкого тижня та розповів чи вплинуть останні виклики на початок опалювального сезону.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Тиждень був непростий. Нажаль, у нас загинула 1 людина через обстріли російської армії, 10 людей було поранено. Зараз в лікарні залишилося тільки 2 людини, одна з них знаходиться в середньому стані важкості. Щодо руйнувань, можемо підвести певну риску і сказати про те, що в нас 60 будинків ушкоджених, з них 8 будинків буде потрібно робити капітальний ремонт, відбудовувати їх. Тому в нас зростає кількість пошкоджених об’єктів, ще з березня місяця цього року", - акцентував Кулеба.

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Він додав, що завдяки злагодженій роботі всіх відповідних служб та місцевої влади, наслідки російських обстрілів вдається доволі оперативно подолати та надати допомогу громадам і людям.

"Хочу сказати, що одразу всі служби і місцева влада відпрацювали всі заходи, які необхідно зробити, щоб люди отримали допомогу одразу. Все це зроблено. Щодня я отримую звіти, що зроблено за день, завезені людям матеріали, проведені акти обстеження, виділяються гроші органами місцевого самоврядування разом з місцевими радами. Тому я впевнений, що ми швидко відбудуємо ці проблемні громади", - зазначив Кулеба.

Голова Київської ОВА акцентував, що на Київщині розробили декілька планів для подолання викликів, які пов’язані з військовою складовою, під час проходження опалювального сезону

"Найскладніший опалювальний сезон за 30 років. Але я впевнений, що ми впораємося з цими викликами, у нас є декілька планів. Якщо ми кажемо, що військова складова не втрутиться в опалювальний сезон, то він має пройти планово. Якщо ж в нас кількість обстрілів, самі обстріли будуть продовжуватись, у нас є плани, яким чином нам виходити з цих становищ. В нас готується 520 обігрівальних пунктів по Київській області, вони будуть обладнані всіма необхідними засобами - генераторами, теплими речами, їжею. І взагалі, вони будуть розраховані на те, щоб автономно працювати - зараз на 24 години, і ми хочемо збільшити на 72 години. Людям обов’язково треба запастись теплими речами, нажаль, ми живемо в умовах війни і треба до цього готуватися, що життєві умови можуть ускладнюватись", - підкреслив Кулеба.

Обстріли Київщини супротивником - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, зранку 10 жовтня Росія атакувала ракетами та дронами низку областей України. Внаслідок масованого удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів.

10 жовтня, за словами очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова, російські окупанти здійснили 23 ракетних удари по території Київської області, 9 ракет влучило в об'єкти критичної інфраструктури.

Також, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв, що внаслідок ранкових обстрілів Київщини 10 жовтня загинула одна людина, ще 10 дістали поранення. У регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства.

13 жовтня рано вранці, за повідомленням голови Київської ОВА Олексія Кулеби, російські окупанти обстріляли безпілотниками Макарівську громаду в Київській області, вдарили по інфраструктурному об'єкту, було здійснено три атаки ворожими дронами.

Як повідомлялося сьогодні, 15 жовтня окупанти знову завдали ракетного удару по одній з громад Київської області.

У прес-службі НЕК "Укренерго"повідомили, що унаслідок цього ранкового обстрілу Київської області російськими окупантами значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

Місцевих жителів закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо в період з 17:00 до 23:00.

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