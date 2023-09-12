На Бахмутському напрямку наші захисники стримують контратаки окупантів.

Український контрнаступ біля міста Бахмут Донецької області триває.

Захисники України наступають південніше населеного пункту, публікує відомості спікера Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова Military Media Center. За його словами, воїни водночас стримують контратаки російських загарбників на Бахмутському напрямку.

"Тут противник вів марні наступальні дії в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області", - зазначив Ковальов.

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У Міноборони України 11 вересня поділилися, що упродовж минулого тижня ЗСУ на Бахмутському напрямку деокупували близько 2 квадратних кілометри нашої землі. Також стало відомо, що ЗСУ зайняли частину селища Опитне.

Експерт з питань нацбезпеки Іван Варченко зазначив, що звільнення частини Опитного - наближення до тимчасово окупованого РФ Донецька. На його думку, на вулицях цього міста можуть розпочатися бої.

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