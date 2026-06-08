ЗСУ уразили нафтобази в Криму та пункт управління ФСБ, - Генштаб

Ніч на 7 червня видалася надзвичайно гарячою для російських окупантів одразу в кількох регіонах.

В ніч на 7 червня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Семиколодезянська" в районі населеного пункту Леніне на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, зафіксовано займання на території об’єкта.

У публікації в Telegram зазначається, що нафтобаза "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.

Українські воїни також завдали ураження нафтобазі в районі Феодосії на ТОТ українського Криму. Феодосійська нафтобаза є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Потужності об'єкта дозволяють перевантажувати до 10-12 млн тонн нафтопродуктів на рік. Його інфраструктура забезпечує прийом, зберігання та розподіл нафтопродуктів для потреб військових формувань держави-агресора.

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Окрім того, Сили оборони України били по пункту управління ФСБ російської федерації в районі Волоконовки Бєлгородської області та уразили склад боєприпасів противника в районі Свободного на Донеччині.

Також завдано ударів по районах зосередження особового складу окупантів в районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області.

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня 31 травня внаслідок удару крилатими ракетами "Нептун" по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області було уражено дві установки первинної переробки нафти – АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

За результатами удару по ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області пошкодження отримали два резервуари РВС-50000 м³ та будівлі магістральних насосних станцій. А на Саратовському НПЗ було уражено установки первинної переробки нафти АВТ-6.

В Генштабі повідомили про нові успішні атаки Сил оборони 1 червня та в ніч на 2 червня. Серед них – російський НПЗ "Ильский" в Краснодарському краї. Внаслідок атаки на заводі розпочалася пожежа. Ураження цілі було підтверджено. Наразі уточнюються масштаби пошкоджень.

НПЗ "Ильский" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення збройних сил РФ.

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