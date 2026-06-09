Паливний колапс у Криму та сусідніх регіонах РФ: удари ЗСУ паралізують російську логістику, - ЗМІ

Українські атаки на логістичні маршрути вже вплинули на боєздатність російської армії.

Українська кампанія ударів дронами по тимчасово окупованим РФ територіям дедалі сильніше порушує логістику російських військ і поглиблює дефіцит пального в Криму та сусідніх регіонах.

Як пише BBC, однією з головних цілей стали транспортні маршрути, які з'єднують Росію з окупованим півднем України та Кримом через Маріуполь. Аналітик французького центру Atum Mundi Клеман Молен назвав трасу Ростов-на-Дону – Маріуполь – Крим "основою російської окупації на півдні".

За його оцінками, від початку травня українські безпілотники атакували близько 300 вантажівок, зокрема понад 30 паливозаправників. У червні інтенсивність ударів зросла.

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Наслідки вже відчувають жителі та туристи в окупованому Криму. У соцмережах поширюються відео довгих черг на заправках. Місцеві жителі повідомляють, що іноді змушені чекати на пальне до 10 годин. На більшості АЗС діють обмеження – не більше 20 літрів пального на людину, а подекуди бензин і дизель взагалі відсутні.

Російські туристи, які прибули до регіону до початку кризи, зараз намагаються знайти пальне для виїзду. Проблема настільки гостра, що місцевій владі довелося запустити спеціальну гарячу лінію для їхньої допомоги. Також надходять повідомлення про різке зростання цін на бензин і дизельне паливо, спричинене дефіцитом.

Проблему визнав і призначений Росією керівник Криму Сергій Аксьонов. За його словами, попит на пальне наразі неможливо повністю задовольнити, а через дефіцит сотні автобусів не виходять на маршрути.

Ситуацію ускладнює те, що альтернативні шляхи постачання також перебувають під загрозою. Морські перевезення стали ризикованими після українських атак на пороми, а рух Керченським мостом неодноразово обмежувався через удари та загрозу нових атак.

Деякі російські джерела стверджують, що українські атаки на логістичні маршрути вже вплинули на боєздатність російської армії. Так, 7 червня українські сили також пошкодили важливий міст у районі Чонгара на півночі Криму, який використовувався для руху військової техніки та цивільного транспорту.

Додатковий тиск створюють далекобійні удари України по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що в травні було виведено з ладу майже 40% первинних нафтопереробних потужностей Росії.

За словами експерта Гарвардського університету Крейга Кеннеді, Україна поступово переходить від атак на великі НПЗ до ударів по локальних мережах постачання пального, що має більш відчутний вплив як на російських військових, так і на населення окупованих територій. Атаки дронів також торкнулися інших частин окупованої України, зокрема Луганської та Херсонської областей.

Встановлена ​​Москвою влада в окупованій Луганській області заборонила автобусні та міжміські перевезення на двох автомагістралях, що ведуть до Маріуполя та Криму, і закликала місцевих жителів не користуватися ними "з міркувань безпеки".

Сукупний ефект від ударів України середньої та далекої дальності не лише впливає на здатність Росії вести бойові дії, але й служить заявленій Зеленським меті "повернення війни додому", в Росію.

За інформацією видання The Moscow Times, паливна криза з тимчасово окупованого Криму поширилася на Краснодарський край та Ростовську область.

Так, влада Краснодарського краю повідомила про дефіцит бензину на АЗС, які ведуть закупівлі дрібним гуртом без довгострокових контрактів з постачальниками. Зазначається, що всього в регіоні понад 500 таких АЗС і на частини палива немає. Влада також зафіксувала випадки, коли "бензин був відсутній на кількох мережевих АЗС: його не встигли підвезти через різке зростання попиту". Чиновники запевняють, що проблеми мають короткочасний характер і зараз великі мережі коригують графіки поставок на свої заправки.

Про ризик перебоїв з паливом також попередила влада Ростовської області. Віце-губернатор з питань промисловості та енергетики Ігор Сорокін заявив, що великі мережі поки що працюють у штатному режимі, проте "можливі локальні труднощі на невеликих заправних станціях". Серед причин він назвав зниження обсягів виробництва на низці НПЗ через "позапланові ремонти" та високу завантаженість транспортної мережі.

Ситуація в Криму – останні новини

Українські дрони взяли під фактичний вогневий контроль важливий логістичний маршрут окупантів на окупованому півдні - дорогу з Мелітополя в Крим, внаслідок чого вже ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів.

У ніч проти 7 червня Сили спеціальних операцій України завдали ударів по нафтосховищах у тимчасово окупованому Криму. Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу "Семиколодезянська" та нафтовий термінал.

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