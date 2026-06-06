Крим у напівблокаді: ЗСУ взяли під вогневий контроль дорогу на Чонгар

Так званий сухопутний міст в Крим фактично більше не працює.

Українські дрони взяли під фактичний вогневий контроль важливий логістичний маршрут окупантів на окупованому півдні - дорогу з Мелітополя в Крим. Про це повідомив у Фейсбук 3-й окремий полк Сил спецоперацій ЗСУ імені князя Святослава Хороброго.

"Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар. Внаслідок чого, вже ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів", - йдеться в повідомленні.

Спецпризначенці додали, що "це лише початок" і продовження не забариться.

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Логістична війна

Як писав УНІАН, у травні міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна почала операцію з знищення російської логістики на окупованих територіях. За словами експертів, систематичні удари по автодорогах на окупованому півдні, створили реальні проблеми для росіян у прифронтовій зоні та в окупованому Криму.

Тепер окупанти намагаються повторити українську тактику, розпочавши симетричні атаку на українські автодороги у прифронтовій зоні. Зокрема повідомляється про атаки на автотранспорт на трасі Харків - Суми.

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