В одному з окупованих населених пунктів людей зупиняли на вулиці, відвозили до моргів і змушували декілька годин там відпрацювати, зазначили у Луганській ОВА.

У Луганській області росіяни вже не в змозі самостійно впоратися з чисельними тілами ліквідованих, тому вимушені брати на роботу місцевих.

Про це у Telegram повідомила Луганська обласна військова адміністрація. За її даними, по Луганську і у російських соціальних мережах розповсюджуються оголошення щодо роботи в морзі.

Наразі є інформація, що окупанти пропонують вакансії вантажників-санітарів у приміщеннях, облаштованих під морги. Пропонується повна зайнятість, вихідні за погодженням. Досвід роботи не потрібен, перший день - випробувальний.

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"Та якщо у Луганську це відбувається більш-менш добровільно, то в інших містах коїться справжній безлад. До прикладу, у Кадіївці є випадки, коли людей зупиняли на вулиці, відвозили до моргів і змушували декілька годин там відпрацювати", - повідомили в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, зафіксовані порушення окупантами на зайнятих територіях України прав людини й в інших сферах. Зокрема, у Старобільську окупаційна влада примушує віддавати дітей віком від 6 років до такого собі козацько-кадетського корпусу для начебто "правильного патріотичного виховання". Тим, хто відмовляється, погрожують позбавленням батьківських прав.

Ситуація на фронті в Україні та ворожі втрати - що треба знати сьогодні

Росіяни продовжують наступати на Лиманському, Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках й зазнають величезних втрат.

Станом на 2 лютого втрати РФ в Україні становлять приблизно 129 тисяч 30 загарбників. Крім того, зокрема, ліквідовано 3211 танків супротивника й 6382 бойових броньованих машин.

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