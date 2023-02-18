Ворог використовує потужний комплекс радіоелектронної боротьби, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Найважчий напрямок у Луганській області - Кремінський, там збільшилася кількість атак і обстрілів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Найважчим напрямком на Луганщині останнім часом залишається Кремінський. Суттєвих просувань ворога там немає, проте збільшилась кількість атак і обстрілів", - зазначив він.

За словами Гайдая, у цьому районі росіяни встановили потужний комплекс радіоелектронної боротьби, що ускладнює використання українськими військовими квадрокоптерів та безпілотників.

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Очільник ОВА також уточнив, що населені пункти Новоселівське, Макіївка та Куземівка розбиті росіянами вщент.

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14 лютого Сергій Гайдай повідомив, що найближчими днями у регіоні очікуються масовані атаки російських загарбників, оскільки супротивники хочуть виконати наказ президента РФ Володимира Путіна. Очільник Луганської ОВА підкреслив, що українські воїни готові дати відсіч окупантам.

Раніше у Генштабі Збройних сил України зазначали, що російська влада не відмовилася від свого плану вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

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