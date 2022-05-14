Міськрада закликала редакторів, журналістів та ведучих українських телеканалів пустити рухомий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців.

Жителі Маріуполя завдяки генераторам електроживлення почали дивитися українське телебачення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі де є електрика, хоча б від генераторів, люди почали дивитись телебачення. Наше. Українське. Через Т2. Тому у нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б рухомий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає", - зазначив він.

Андрющенко додав, що це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів.

"А також інформацію про "зелені" коридори та евакуацію. Це шанс людям вирватись з гуманітарного пекла", - заявив радник міського голови Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, за даними міськради, 150-170 тис. маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади. У місті проблеми з водою та з доступом до харчування.

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