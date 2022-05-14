Жителі Маріуполя завдяки генераторам електроживлення почали дивитися українське телебачення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Маріуполі де є електрика, хоча б від генераторів, люди почали дивитись телебачення. Наше. Українське. Через Т2. Тому у нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б рухомий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає", - зазначив він.
Андрющенко додав, що це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів.
"А також інформацію про "зелені" коридори та евакуацію. Це шанс людям вирватись з гуманітарного пекла", - заявив радник міського голови Маріуполя.
Як повідомляв УНІАН, за даними міськради, 150-170 тис. маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади. У місті проблеми з водою та з доступом до харчування.