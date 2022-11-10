Деталі інциденту уточнюються, зазначив міський голова Мелітополя.

В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали чотири гучні вибухи.

Вибухи у Мелітополі чуло все місто, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Бавовняний захід сонця для русні у поки що окупованому Мелітополі. 4 гучні вибухи, які чуло все місто", – зазначив він.

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Міський голова додав, що деталі уточнюються.

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Мелітополь з 26 лютого поточного року знаходиться під контролем окупантів. З міста виїхали понад половина мешканців.

Місто захоплене, але не підкорене супротивником. У Мелітополі та неподалік міста працюють українські партизани, там не раз лунали вибухи. Зокрема, 3 листопада стало відомо, що унаслідок вибухів було зруйновано частину заводу, де був основний штаб загарбників.

8 листопада Іван Федоров поділився, що у селі Вознесенка Мелітопольського району українські партизани підірвали місце базування супротивників.

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