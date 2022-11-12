У звільнені населені пункти повним ходом доставляють гуманітарну допомогу, повідомив керівник Миколаївської ОВА.

У деокупованих населених пунктах Миколаївщини, в тому числі Снігурівці, немає води, світла і зв'язку.

Вже можна казати, що це 48 населених пунктів, які були під окупацією, зараз повним ходом доставляємо туди гуманітарну допомогу, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Що стосується деокупованих територій, у тому числі й Снігурівки. Там немає води, світла й зв'язку толком...", - сказав він.

Відео дня

За його словами, завтра, 13 листопада, спробують провести певні роботи відносно електропостачання.

"Післязавтра, думаю, силовики встигнуть закінчити стабілізаційні заходи для того, щоб інженери змогли відновити зв'язок, телесигнал та тепло", - повідомив Кім.

Він додав, що на деокуповану територію Миколаївщини сьогодні відправлено 5 фур з гуманітарною допомогою. Начальник ОВА також сказав, що найближчим часом населені пункти будуть повернуті до повноцінного життя.

Деокупація України - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, вчора начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією на вчора залишалась Кінбурнська коса - піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем.

10 листопада стало відомо, що українські воїни взяли під контроль Снігурівку. Нардеп Роман Костенко зазначав, що це останнє місто, яке знаходилося під контролем супротивника у Миколаївській області.

11 чисда українські спецпідрозділи зашли в Херсон, який супротивники змогли захопити в перші дні повномасштабного вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: