В Чорному морі активна тактична авіація ворога. Людей просять перебувати в укриттях.

Щойно в Одесі пролунали вибухи. Як передає кореспондент УНІАН, в обласному центрі під час повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Гуркіт чули жителі у різних районах міста.

Перед цим у Силах оборони півдня України повідомили, що в Чорному морі активна тактична авіація окупантів.

"Можливі пуски", - попередили військові.

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Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер звернувся до громадян з проханням подбати про власну безпеку.

"Одеський район, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких", - наголосив посадовець.

Масштабна атака на Україну

Вночі та вранці 29 грудня ворог здійснив масовану атаку по території України, застосувавши 158 засобів повітряного нападу – ударні БпЛА та різного типу ракети. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 цілей – 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131. В Одесі ракети влучили у житловий сектор, одна з них - у багатоповерхівку. Вона вибухнула всередині, випаливши кілька поверхів – загинуло двоє людей, ще один потерпілий вмер від поранень у лікарні. Через влучання інших ракет приватний будинок повністю знищено. Окрім того, триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань. Внаслідок загинула людина.

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