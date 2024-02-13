Вдалося знищити 16 безпілотників.

Росія цієї ночі знову атакувала Україну "Шахедами". Як повідомляють у Повітряних силах України, у ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Безпілотники були запущені з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим.

"В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Нічна атака по Україні - що відомо

Цієї ночі окупанти запустили по Україні дрони та ракети. На Дніпро летіли декілька груп ударних безпілотників, також Росія атакувала місто двома ракетами. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни б’ють по цивільний інфраструктурі, згодом стало відомо, що в місті виникли перебої зі світлом.

Близько 01:00 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про балістику по Харківщині з Бєлгородської області. Про вибухи чи наслідки атаки інформації не було.

Згодом у ДТЕК повідомили, що внаслідок нічної атаки російської загарбницької армії пошкоджено одну з теплоелектростанцій компанії, вона припинила виробництво електроенергії. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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