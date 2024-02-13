Попередньо - ніхто не постраждав.

Внаслідок нічної атаки російської загарбницької армії пошкоджено одну з теплоелектростанцій ДТЕК, вона припинила виробництво електроенергії.

У офіційному Telegram-каналі компанії повідомили, що через обстріл було серйозно пошкоджено обладнання підприємства. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

"Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Ракетна та дронова атака по Україні в ніч на 13 лютого

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі окупанти запустили по Україні дрони та ракети. На Дніпро летіли декілька груп ударних безпілотників, також Росія атакувала місто двома ракетами.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни б’ють по цивільний інфраструктурі, згодом стало відомо, що в місті виникли перебої зі світлом.

Близько 01:00 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про балістику по Харківщині з Бєлгородської області. Про вибухи чи наслідки атаки інформації не було.

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