Згодом окупанти запустили по місту ракету.

Ввечері у понеділок, 12 лютого, російські окупаційні війська масовано атакують Дніпро ударними безпілотними літальними апаратами.

О 22:16 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух дронів в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. За 20 хвилин вони зазначили, що декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Дніпропетровщини курсом на Дніпро.

О 22:43 жителей Дніпра закликали пройти в укриття, згодом перебувати у безпеці також закликали українців у Запоріжжі та Кривому Розі. Близько 23:00 військові попередили про нову групу "шахедів", які летять на Дніпропетровщину з Херсонщини.

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Оновлено о 23:44: Ще одна ракета на Дніпро.

Оновлено о 23:25: Нова група "шахедів" летить із Запорізької області на Дніпропетровську.

Оновлено о 23:23: Ракета на Дніпро, пишуть Повітряні сили.

Оновлено о 23:15: Суспільне повідомляє про нову серію вибухів у місті.

Оновлено о 23:10: У Дніпрі чутно вибухи, пише Суспільне. Повітряні сили зазначають, що атака дронів триває. Крім того, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтовий регіонів.

Російські удари по Дніпропетровщині: останні новини

Нагадаємо, минулої ночі Україна вкотре опинилася під атакою окупантів. Загалом росіяни запустили 17 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131", керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300.

Українська ППО знищила 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Вибухи пролунали у Харкові та Павлограді. Внаслідок атак у частині населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини виникли перебої зі світлом та водою.

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