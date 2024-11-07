Чоловіка завалило дахом власного будинку.

Один із постраждалих від російського удару по Запоріжжю рятував з-під завалів власного будинку дружину та дитину.

В інтерв'ю місцевому телеканалу "П'ята редакція" він розповів, що дитину повезли до лікарні, вона була без свідомості. Чоловік згадав, що перед обстрілом перебував біля будинку, однак внаслідок "прильоту" на нього впав дах:

"Дружина з дитиною в будинку були. Я дитину розкопав першою, потім підійшли хлопці та дружину дістали".

Також в мережі публікують відео, на якому можно побачити момент деблокування людини з-під завалів. Судячи з усього, рятувальники дістають звідти дитину.

Обстріл Запоріжжя 7 листопада

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень окупаційна армія Російської Федерації атакувала місто за допомогою керованих авіаційних бомб. У Запорізькій військовій адміністрації повідомили про руйнування житлових будинків та пошкодження лікарні.

Станом на зараз відомо про 18 постраждалих людей, серед них - немовля та медичний працівник. На жаль, одна людина загинула. Зараз на місці триває пошуково-рятувальна операція, лікарі надають допомогу пораненим людям.

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