Підтверджено, що у районі міста Токмак знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300.

Збройні сили України знищили позиції ворога в районі населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також повідомили, що ввечері 3 жовтня Сили оборони України завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються.

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За підсумками 4 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів супротивника.

Крім того, ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

Оперативне командування "Південь" ЗСУ за підсумками 4 жовтня повідомило, що за добу були ліквідовані понад 30 загарбників, 2 ворожих гелікоптери та 8 танків.

Станом на 4 число на нашій території знищили близько 60 800 супротивників та, зокрема, 2 424 ворожих танки.

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