Деяким громадянам дозволяють залишити собі український паспорт.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти змушують місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти РФ.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на п'ятницю, 30 вересня.

Зокрема, у Маріуполі вчителям погрожують звільненням у разі відмови обмінювати паспорт на російський. Іншим містянам дозволили не здавати український паспорт під час отримання російського.

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Зазначається, що у населеному пункті Токарівка Херсонської області загарбники попередили, що у разі неотримання паспортів РФ до 1 жовтня мешканці підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

Паспортизація окупованих територій

11 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

МЗС України рішуче засудило цей крок і наголосило, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме жодних правових наслідків для України.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен відповісти на чергові дії агресора збільшенням поставок зброї та посиленням санкцій проти Росії.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти, і нагадав про попередню заяву Брюсселя у відповідь на рішення Путіна спростити надання громадянства мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

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