Поразки на фронті примусили військово-політичне керівництво РФ прискорити проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України напередодні та під час проведення псевдореферендумів з легітимізації результатів російської агресії характеризувалась тотальними репресіями проти мирного населення.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, посилаючись на данні української розвідки.

"Характерними прикладами примусової участі населення у так званих референдумах є те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих українських міст і сіл пересувались так звані "мобільні групи дільничних виборчих комісій" під охороною озброєних російських військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим "бюлетені" і вносили їх до списків учасників голосування", - зазначається у повідомленні.

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За словами Маляр, в окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдалися до виселення з власних будинків цивільного населення, яке відмовилось голосувати на т. зв. "референдумі" щодо приєднання ТОТ Запорізької області до складу РФ.

При цьому для створення позитивної пропагандистської картинки про добровільну участь громадян тимчасово окупованих територій у фейковому референдумі висвітлення т. зв. "виборчого процесу" в російських ЗМІ здійснювалось шляхом цілеспрямованого розгортання показових "медійних дільниць" та організації роботи на них російських політтехнологів і масовок з числа заздалегідь підготовлених та проплачених колаборантів.

"Вочевидь, що саме поразки на фронті примусили військово-політичне керівництво РФ прискорити проведення референдумів на тимчасово окупованих територіях, у т. ч. залучити їх населення до так званої часткової мобілізації з метою поповнення нищівних втрат російської окупаційної армії", - зазначила Маляр.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: що відомо

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох українських областей -Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської - псевдореферендуми для приєднання до Російської Федерації.

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