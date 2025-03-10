Під Покровськом стало менше російської піхоти: в ЗСУ розповіли про ситуацію на напрямку

Ворог продовжує концентрувати велику увагу на цьому напрямку. зазначив Сергій Цехоцький.

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але знаходиться під контролем Сил оборони України.

Про це в ефірі "24 Каналу" розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький.

"У цій ситуації хочу наголос зробити на контрольованість ситуації. Завдяки тому, що було дуже уважно вивчено попередні помилки просувань ворога. За ці останні місяці максимальне виснаження окупантів було зроблено. І це не дозволило реалізувати ті плани, які вони довготривалий час вже мають. На Покровському напрямку залишається велика увага противника, незважаючи на те, що на інших ділянках ворог також починає активну спробу прорвати нашу оборону", – сказав Цехоцький.

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Він додав, що росіяни продовжують утримувати велику перевагу в повітрі. А також активно завдають артилерійських ударів. Навіть попри те, що значну кількість їхніх артсистем було знищено.

"Але безпосередньо сама піхота, її менше. Тому і кількість штурмів, в порівняні з місяцем тому, зменшилася вдвічі. Їх примушують командири йти на ці штурми, шантажують. І полонені також доповідають, що особливого бажання у них воювати вже немає у більшості випадків", – додав Цехоцький.

Ситуація на фронті залишається складною: що відомо

Журналісти The New York Times відзначають, що російські окупанти виснажилися на сході, що дозволило Силам оборони зупинити ворожий наступ та навіть перейти до невеликих контратак. Водночас українські військові в коментарі виданню зазнають, що говорити про повну стабілізацію на сході поки що зарано.

Тим часом Forbes пише про складну ситуацію для Сил оборони на Курщині. Зазначається, що окупанти знищують мости, аби завадити українській логістиці. Журналісти пишуть, що ситуація для українських захисників на цьому напрямку погіршилася, коли РФ перекинула в цей регіон підрозділ безпілотників "Рубікон".

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