Відомості про потерпілих уточнюються, зазначив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації.

У Новгород-Сіверському районі російські загарбники обстріляли освітній заклад, внаслідок чого загинула дитина, яка знаходилась поруч.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус в Telegram. "Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік", - наголосив Чаус.

За даними чиновника, інформація про імовірних потерпілих уточнюється.

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Ситуація в Чернігівській області - зараз це варто знати

Супротивник вже багато разів обстрілював територію Чернігівської області. Унаслідок ворожих обстрілів є жертви, руйнування та постраждалі.

В’ячеслав Чаус повідомив про зростання кількості обстрілів прикордоння з боку РФ. Так, за минулий тиждень зафіксовано 72 обстріли (493 вибухи) 23 населених пунктів Чернігівської області. Також ворог дев'ять разів використав авіацію.

Варто зазначити, що в Україні станом на початок квітня через російських окупантів загинули 468 дітей, а понад 947 - отримали поранення.

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