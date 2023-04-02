Супротивники за добу десятки разів били по нашій землі з авіації.

У суботу, 1 квітня, російські загарбники завдали по території України 30 авіаційних ударів та два ракетних, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Супротивник, зокрема, завдав ударів балістичними ракетами по двох містах, які знаходяться на Донбасі, йдеться у зведенні Генерального штабу України, розміщеному на його сторінці у Facebook. За його даними, загроза того, що ворог завдасть авіаційні чи ракетні удари, залишається високою на всій території нашої держави.

"Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Російська Федерація завдала чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області, застосувавши балістичні ракети. Є загиблі та поранені серед цивільного населення", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що вороги завдали ракетного удару по Авдіївці - перша ракета поцілила в адмінбудівлю, а друга також влучила в об'єкт інфраструктури.

Війна росії проти україни - сьогодні це варто знати

Вранці 2 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують наступати на таких напрямках: Бахмутському, Лиманському, Мар’їнському та Авдіївському. На цих напрямках захисники України відбили понад 70 атак з боку супротивники.

У Генштабі додали, що найзапекліші бойові дії тривають за райони таких населених пунктів - Авдіївка, Мар’їнка та Бахмут.

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