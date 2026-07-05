Росія скинула ФАБ-250 на торговельний центр у Краматорську, серед поранених – дитина

Вдень 4 липня 2026 року російські окупаційні війська вчинили черговий воєнний злочин, завдавши авіаудару по цивільному торговельному закладу в центрі Краматорська Донецької області.

4 липня 2026 року приблизно о 16:00 збройні сили РФ атакували центральну частину міста Краматорськ. За попередніми висновками Донецької обласної прокуратури, окупанти використали керовану авіаційну бомбу ФАБ-250, оснащену модулем УМПК (універсальний модуль планування та корекції), повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Такий тип озброєння дозволяє російській авіації скидати боєприпаси за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення, залишаючись поза зоною дії більшості українських систем протиповітряної оборони близько FRONT-лінії. Точна кількість випущених снарядів наразі встановлюється слідством.

Ціллю для удару став звичайний міський простір – торговельний заклад у середмісті, де перебувала значна кількість відвідувачів та персоналу.

Відео дня

Станом на 19:50 голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив інформацію про п'ятьох постраждалих цивільних осіб, серед яких зафіксовано поранення у дитини 2015 року народження. Усім травмованим надається невідкладна медична допомога.

Влучання бомби спричинило масштабне займання будівлі, площа пожежі досягла 1300 квадратних метрів. Співробітники ДСНС провели оперативну евакуацію людей із небезпечної зони та розпочали ліквідацію вогню.

Процес гасіння ускладнювався високим ризиком повторних ударів – тактикою, яку підрозділи РФ регулярно застосовують проти українських рятувальників та медиків, що прибувають на місце події. Через сигнали загрози вогнеборці були змушені кілька разів призупиняти роботу й відходити в укриття, проте пожежу вдалося повністю ліквідувати.

За фактом масованої атаки на цивільну інфраструктуру Донецька окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Слідчі фіксують масштаб руйнувань, збирають уламки боєприпасів та документують докази для міжнародних судових інстанцій. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Очільник ОВА наголосив, що росіяни б'ють по таких локаціях абсолютно свідомо для залякування населення, і за кожен подібний удар нападники понесуть відповідальність.

Краматорськ розташований на відстані менш ніж 20 кілометрів від лінії фронту і разом із Костянтинівкою формує агломерацію, яка є однією з ключових цілей російського наступу на Донбасі. Оскільки окупаційні війська наразі не мають спроможності для штурму чи захоплення міста, вони вдаються до методичного знищення його інфраструктури.

Ситуація на Краматорському напрямку

За інформацією речника 11-го армійського корпусу підполковника Дмитра Запорожця, з середини червня армія РФ активізувала наступальні дії на Слов’янському напрямку. Водночас на Краматорському напрямку штурмових дій наразі не зафіксовано, проте цей район залишається під інтенсивними ударами російської артилерії, безпілотників та тактичної авіації. Окупаційні війська почали частіше залучати для атак по Краматорську ударні дрони типу "Молнія", а також активно застосовують безпілотні системи, керовані через оптоволокно.

Вас також можуть зацікавити новини: