Внаслідок ранкових ракетних ударів по Сумщині загинуло 5 людей, ще 14 поранені.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"...На кордоні було тихо, але в нас був ракетний удар по об'єкту інфраструктури. 3 російські ракети. 14 поранених людей в лікарні, з них трьох врятували живими з-під завалів. 5 загиблих... Рятувальні роботи тривають", - зазначив він.

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За словами голови ОВА, зафіксовано майже 300 "приходів" з території РФ за день.

"Краснопільська громада: 2 "приходи" з мінометів по населеним пунктам. Шалигінська громада: за день ворог тричі обстрілював населені пункти громади: з мінометів, ствольної артилерії та випускав автоматні черги", - розповів Живицький.

Крім того, у Великописарівській громаді зафіксовано 11 обстрілів за день. Там росіяни били з мінометів, запускали ракети з гвинтокрилів, били з "Градів" і артилерії.

В результаті одного з артилерійських обстрілів пошкоджено лінію електромережі та горіло поле кукурудзи.

Також по Середино-Будській громаді ворог протягом дня гатив зі ствольної артилерії, АГС та стрілецької зброї.

"В результаті одного з артилерійських обстрілів міста Середино-Буда поранена жінка. Також пошкоджено 6 приватних будинків та зайнялося три пожежі", - додав очільник ОВА.

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України.

Зокрема, зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок.

Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині.

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