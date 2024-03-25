Тривога поширилася на всі області України.

Російські окупаційні війська вчергове тероризують Україну ракетами. Ввечері у понеділок, 25 березня, загарбники обстріляли Одесу.

Про ракету на місто повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Кореспондент УНІАН повідомляє про потужний вибух в Одесі. Він пролунав через кілька хвилин після того, як було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, військові повідомили про ракету на Кіровоградщині курсом на Кременчук. Згодом зʼявилася інформація про ціль на Полтаву.

Відео дня

Оновлено 17:37: "Николаевский Ванек" повідомляє про новий пуск з окупованого Криму. Людей просять залишатися в укриттях.

Оновлено 17:42: Повітряні сили повідомляють про ракету в напрямку Одеси. Кореспондент УНІАН повідомляє про новий вибух у місті.

Оновлено 17:45: Тривогу оголошено по всій Україні.

Атаки РФ по Україні

Останніми днями окупанти посилили атаки по Україні. Було завдано кілька масованих ракетних ударів. Зокрема, 24 березня росіяни атакували Україну з Ту-95МС. Потужні вибухи лунали на Львівщині. Крім того, одна з ворожих ракет залетіла на територію Польщі, де пробула 39 секунд.

Вранці 25 березня росіяни вдарили по Києву балістикою. Станом на 15:00 було відомо про 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані, одна постраждала залишається в лікарні.

Військовий портал Defense Express пише, що над Києвом збили "Циркони". Це друге публічно відоме застосування цієї ракети – окупанти вже били нею по столиці 7 лютого.

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