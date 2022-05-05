Росіяни поцілили по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення.
Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.
"Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей", - зазначив він.
Микита опублікував світлини, на яких видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи та буквально прорізають метал.
За його словами, такі ж уламки пошкодили будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети.
"Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, які не мають вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами", - наголосив голова ОВА.
Як відомо, 3 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Воловецької територіальної громади. Зазначається, що через влучання сталося загорання інфраструктурного об’єкту, а уламками пошкоджено будівлі в радіусі 500 м, у приміщеннях вибиті вікна та нанесені інші матеріальні збитки.
В прокуратурі повідомляють, що розмір збитків встановлюється.