Внаслідок ворожого обстрілу під Шумами 26 березня загинули четверо українських захисників.

Старший бойовий медик гірсько-штурмової роти, сержант Світлана Земліна розповіла, як рятувала бійців під час обстрілу з боку бойовиків поблизу Шумів 26 березня.

Про це пише АрміяInform.

Дівчина розповідає, що після отримання повідомлення про поранених встигла надягти бронежилет, взяла медико-санітарну сумку й побігла до опорного пункту. Її супроводжували два сержанти – Олексій Косташек і Сергій Суліма.

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Вже з окопу вони побачили кілька нерухомих тіл на відстані до 100 метрів. По багнюці медик повзла до них. У першого пораненого був відсутній пульс та інші ознаки життя. Поряд лежали ще троє нерухомих тіл та двоє поранених. Останніми виявилися сапери, що прибули на розмінування. Один з них рухом показав, що не потребує допомоги, тому Світлана поповзла до бійця з пораненням руки й ноги. У цьому їй допомагали сержанти.

"Щось там свистіло над головою, але я не звертала на те увагу – потрібно було рятувати поранених", − ділиться дівчина.

Пораненого сапера затягнули на невеликий насип. Там йому наклали пов'язки та вкололи знеболювальне. Інший поранений доповз туди сам під прикриттям побратимів.

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24-річна Світлана каже, що рятує бійців на передовій вже три роки. Прикладом для неї став старший брат, який має бойовий досвід.

"Я ні про що інше не думала тоді – лиш би добратись до поранених, зробити все можливе, щоб хлопці були живими", − коментує події 26 березня дівчина. І додає, що досі не оговталася від втрати своїх друзів - Максима і Сергія – веселих, молодих хлопців, котрі ціною власного життя намагались допомогти пораненим.

Командування подало Світлану до нагороди за особисту мужність та героїзм.

Загибель бійців на Донбасі 26 березня: що відомо

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту Шуми, в результаті обстрілу російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів "нормандського формату".

Також глава держави планував найближчим часом провести розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки".

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Автор: Юрій Годован