Наразі Силам оборони вдалося зупинити російський контрнаступ у Курській області.

Сили оборони продовжують успішно утримувати частину територій Курської області, повідомив в ефірі Radio NV військовий експерт Павло Нарожний.

"У нас у Курській області є плацдарм. І на цей плацдарм ворог здійснив контратаку, але вона мікроскопічна. Повідомлялося про колону з восьми одиниць техніки, яка штурмує наш лівий фланг. Через Сейм вони якимось чином переправилися і роблять спроби відбити, звільнити Глушківський район, в якому зосереджене велике угруповування", – сказав Нарожний.

Водночас він додав, що наразі Силам оборони вдалося не лише зупинити наступ ворога на цьому напрямку, а й відкинути окупантів.

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"Зараз йде атака геть в іншому напрямку. І у ворога там немає сил, щоб ефективно контратакувати. Можна точно сказати, що використовується авіація. Тому що в місті Суми купа повідомлень у соцмережах, що над містом літають літаки. Звісно, це наші літаки. Тому очікуємо найближчим часом на гарні новини з Курської області", – додав Нарожний.

Ситуація в Курській області: важливі новини

Напередодні стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області, проникнувши на кілька кілометрів углиб російської території.

Тим часом ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий розповів, що наступ РФ на Курщині був очікуваний для українського командування. Водночас він відзначив, що його чекали значно раніше.

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