У лікарню доставлено травмованого чоловіка, у нього поранення очей.

В Київському районі Одеси через ракетний удар, який РФ завдала 1 травня, спалахнула пожежа площею 6 тис. кв. метрів, знищено 900 відправлень на "Новій пошті", пошкоджені склади інших підприємств та житлові будинки.

У Силах оборони півдня України наголосили, що ворог не припиняє терор та тактику точкових ударів. Зокрема, увечері 1 травня агресор завдав удар балістичним озброєнням по Одесі.

"Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю та складські приміщення пошти. Вибуховою хвилею вибито вікна у прилеглих житлових будинках. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували.

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Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, військові РФ завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста приблизно о 22:00.

"Внаслідок атаки постраждало 14 місцевих жителів, одного чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізовано. Пошкоджено адміністративну будівлю та складські приміщення пошти. Вибуховою хвилею вибито вікна у прилеглих будинках", - йдеться у повідомленні.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Наразі правоохоронці документують наслідки влучання.

Як уточнили УНІАН у прокуратурі, госпіталізовано молодого чоловіка (йому приблизно 35 років). У потерпілого – струс головного мозку, відкрита черепно-мозкова травма, закритий лівобічний пневмоторакс, тупа травма грудної клітини, скалкове поранення обох рогівок, оглушення.

Наразі розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як наголосила речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна, рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожого обстрілу по Одесі – масштабна пожежа спалахнула на площі 6 тис. кв. метрів, зокрема у місці розташування складських приміщень пошти.

За її словами, складність ліквідації вогню полягала у великому пожежному навантаженні.

"Також лунав знову сигнал повітряної тривоги, рятувальники знаходилися у безпечному місці й за цей час вогонь знов розповсюджувався, зокрема, в тих місцях, де раніше його вже вдалося локалізувати", - розповіла речниця.

Внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджена одна з пожежних частин – вибито скло та вікна, в деяких приміщеннях постраждала стеля. Як запевнила Аверіна, співробітники ДСНС не постраждали.

Загалом в гасінні пожежі брали участь 68 рятувальників, було залучено 19 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. На місці працювали психологи ДСНС.

Співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк повідомив у Facebook, що "приліт" стався у депо-1 та вантажне відділення 4 підприємства.

"Головне - всі живі! Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище! За попередніми даними постраждало близько 900 відправлень", - додав підприємець.

За його словами, 2 травня розпочнеться компенсація клієнтам та проєкт з відновлення приміщення.

Окрім будівлі "Нової пошти" постраждали інші підприємства, які розташовані поруч. Зокрема, склад компанії "Агромаркет", яка спеціалізується на насінні рослин, квітах, добривах тощо. За словами її представників, збитки від влучання російської ракети дуже великі.

Наразі через удар окупантів в певній частині Одеси обмежено рух транспорту.

Як уточнили у прес-службі "Нової пошти", на момент атаки у депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн.

"Рашистською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а і 15,5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для тварин, ліками, посилками з турботою про рідних тощо… А за версією ворога – тут зберігалась зброя", - йдеться у повідомленні.

Удар по Одесі 1 травня - деталі

Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 1 травня, в Одесі оголосили повітряну тривогу. У Силах оборони півдня повідомили про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння. Згодом у місті пролунали потужні вибухи, стало відомо, що ракета поцілила в сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Серед співробітників "Нової пошти" загиблих та постраждалих немає. У компанії пообіцяли, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, компенсують клієнтам в повному обсязі. Посилки які були в дорозі, перенаправлені на 3 відділення "Нової пошти" в Одесі.

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