Йдеться про начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Російські окупанти 17 жовтня викрали ще двох працівників Запорізької АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Учора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку. Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо", – йдеться у повідомленні.

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У компанії закликали генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі і світову спільноту докласти всіх зусиль для звільнення працівників ЗАЕС із полону та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.

Викрадання людей у Запоріжжі: що відомо про злочини окупантів

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, останнім часом на окупованих територіях области почастішали випадки викрадення мешканців. Станом на 12 жовтня було відомо про щонайменше 529 таких випадків.

Серед викрадених – працівники Запорізької АЕС, яку окупанти контролюють з початку березня.

Так, 30 вересня 2022 року російські військові захопили генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

11 жовтня російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС з персоналу Валерія Мартинюка.

Також стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

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