Російські окупанти можуть завдати масованих ударів по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це повідомив український журналіст Артем Попов в ефірі Україна 24.
За його словами, загарбники можуть використовувати авіаційні бомби ФАБ 1000 і ФАБ 3000.
"За свіжими даними, які надходять від військових, окупанти найближчим часом, а можливо вже сьогодні вночі, будуть наносити важкі удари по підприємству "Азовсталь", - повідомив журналіст.
Він зазначив, що в притулках підприємства можуть перебувати мирні жителі.
"Є інформація, що їх там близько тисячі осіб, серед них також безліч дітей. У військових зараз немає ніяких можливостей цих людей евакуювати", - зазначив Попов.
Раніше експерт розповів, скільки можуть триматися захисники Маріуполя.