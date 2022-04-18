За його інформацією, в сховищах підприємства знаходиться близько 1000 мирних жителів.

Російські окупанти можуть завдати масованих ударів по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомив український журналіст Артем Попов в ефірі Україна 24.

За його словами, загарбники можуть використовувати авіаційні бомби ФАБ 1000 і ФАБ 3000.

"За свіжими даними, які надходять від військових, окупанти найближчим часом, а можливо вже сьогодні вночі, будуть наносити важкі удари по підприємству "Азовсталь", - повідомив журналіст.

Він зазначив, що в притулках підприємства можуть перебувати мирні жителі.

"Є інформація, що їх там близько тисячі осіб, серед них також безліч дітей. У військових зараз немає ніяких можливостей цих людей евакуювати", - зазначив Попов.

Раніше експерт розповів, скільки можуть триматися захисники Маріуполя.

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