Українські війська все ще контролюють деякі частини Маріуполя, зазначив голова уряду.

Українська армія, яка зараз перебуває в обложеному Маріуполь, відмовилася від капітуляції, яку раніше пропонувала їй російська сторона.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Reuters.

"Місто все ще не впало", – заявив Шмигаль, зазначивши, що українські війська все ще контролюють деякі частини Маріуполя.

"Тому немає повного контролю" міста з боку російських військ, додав Шмигаль.

Ситуація в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Міноборони РФ знову в ультимативному тоні закликало захисників Маріуполя скласти зброю. Для цього росіяни вимагали припинити будь-які бойові дії з 06:00 17 квітня. Всім, хто складе зброю, нібито гарантують збереження життя.

За задумом Росії, початок режиму тиші між сторонами відзначиться підняттям прапорів по всьому периметру заводу Азовсталь: з російського боку – червоних, з українського – білих.

Сьогодні, 17 квітня, російські окупанти заявили про "надання коридору для здачі в полон", але українські військові продовжують захищати місто. Спроби окупантів показати, що місце бойових дій обмежується тільки металургійним заводом Азовсталь, не відповідають дійсності.

У відповідь на ультиматум російських окупантів один із захисників Маріуполя заявив кореспонденту The Time Симону Шустеру, що вони не йтимуть на здачу міста, попри оточення російськими військами і постійний вогонь ворога.

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