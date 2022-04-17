Українська армія, яка зараз перебуває в обложеному Маріуполь, відмовилася від капітуляції, яку раніше пропонувала їй російська сторона.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Reuters.
"Місто все ще не впало", – заявив Шмигаль, зазначивши, що українські війська все ще контролюють деякі частини Маріуполя.
"Тому немає повного контролю" міста з боку російських військ, додав Шмигаль.
Ситуація в Маріуполі
Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Міноборони РФ знову в ультимативному тоні закликало захисників Маріуполя скласти зброю. Для цього росіяни вимагали припинити будь-які бойові дії з 06:00 17 квітня. Всім, хто складе зброю, нібито гарантують збереження життя.
За задумом Росії, початок режиму тиші між сторонами відзначиться підняттям прапорів по всьому периметру заводу Азовсталь: з російського боку – червоних, з українського – білих.
Сьогодні, 17 квітня, російські окупанти заявили про "надання коридору для здачі в полон", але українські військові продовжують захищати місто. Спроби окупантів показати, що місце бойових дій обмежується тільки металургійним заводом Азовсталь, не відповідають дійсності.
У відповідь на ультиматум російських окупантів один із захисників Маріуполя заявив кореспонденту The Time Симону Шустеру, що вони не йтимуть на здачу міста, попри оточення російськими військами і постійний вогонь ворога.