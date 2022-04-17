Українські захисники дійсно добре підготувалися до оборони.

Українські війська, що захищають величезний металургійний завод "Азовсталь" в Маріуполі, можуть ще довго триматися, використовуючи партизанську тактику, свої ядерні бункери і тунелі.

Про це розповів військовий експерт Джастін Крамп з консалтингової компанії Sibylline з питань безпеки в інтерв'ю BBC.

Він сказав, що українські захисники дійсно добре підготувалися до оборони, оскільки у них було понад 50 днів, щоб зміцнити територію і побудувати шляхи відступу.

"Я підозрюю, що вони зможуть там перебувати довго: робити вилазки вночі і повертатися назад. Ці солдати не хочуть потрапити в полон, я не думаю, що вони здадуться. І Росія не хоче входити і розчищати метр за метром, під землею, це небезпечно", - заявив експерт.

За його словами, Україні вдалося поповнити сили обложених бійців у Маріуполі, виконавши дуже ризиковані нічні місії.

Ситуація в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Міноборони РФ знову в ультимативному тоні закликало захисників Маріуполя скласти зброю. Для цього росіяни вимагали припинити будь-які бойові дії з 06:00 17 квітня. Всім, хто складе зброю, нібито гарантують збереження життя.

За задумом Росії, початок режиму тиші між сторонами відзначиться підняттям прапорів по всьому периметру заводу Азовсталь: з російського боку – червоних, з українського – білих.

Сьогодні, 17 квітня, російські окупанти заявили про "надання коридору для здачі в полон", але українські військові продовжують захищати місто. Спроби окупантів показати, що місце бойових дій обмежується тільки металургійним заводом Азовсталь, не відповідають дійсності.

У відповідь на ультиматум російських окупантів один із захисників Маріуполя заявив кореспонденту The Time Симону Шустеру, що вони не йтимуть на здачу міста, попри оточення російськими військами і постійний вогонь ворога.