Його евакуювали до лікувального закладу.

Сьогодні, в понеділок, 22 листопада, на Донбасі один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Про це повідомляє у Facebook штаб ООС.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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У бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, Росія зосередила біля кордонів України понад 92 000 військовослужбовців і готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого.

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Автор: Надя Пришляк