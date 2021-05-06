Біля Новозванівки окупанти вели вогонь по українських позиціях з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожУкраїнський військовий отримав поранення через обстріл бойовиків на ДонбасіПро це йдеться у ранковому зведені прес-центру ООС. Зазначається, що поблизу Водяного окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 та 82-го калібрів та гранатометів різних систем.

З мінометів 120 калібру та артилерійських установок 122 калібру російські окупанти здійснили обстріл біля населеного пункту Південне.

"Неподалік селища Новоолександрівка противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки – ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Майорськ ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, неподалік населеного пункту Новотошківське окупанти двічі застосовували у бік позицій українських військових гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Також двічі у районі Новомихайлівки та Кам’янки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Також у зведенні зазначається, що біля Причепилівки окупанти два рази відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У передмісті населених пунктів Піски та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів, два українських захисники отримали поранення. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний", - йдеться у зведенні.

На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

"Станом на 7 годину ранку, 6 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла