Внаслідок обстрілу згорів один приватний будинок та загинув один місцевий житель.

Російські війська пообіді обстріляли прикордоння Чернігівської області, в результаті обстрілу загинула одна людина.

Як повідомило оперативне командування "Північ", там згорів один приватний будинок.

"Близько 12:20 повідомили про обстріл, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Городище. В результаті обстрілу згорів один приватний будинок та загинув один місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

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В командуванні наголосили, що відвідування прикордонної смуги є вкрай небезпечним для життя та закликали переміститися вглиб території не менше ніж на 20 кілометрів.

Війна в Україні - ракетні обстріли

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти щодня завдають по території України по 30-40 авіаударів.

За оцінкою українських військових, після останнього ракетного удару російських окупантів по території України запаси гіперзвукових "Кинджалів" у РФ скоротилися до 49 штук.

За словами експерта, Росія буде змінювати тактику ракетних ударів, й це вже стає помітно. Тепер під прицілом Росії будуть логістичні об'єкти.

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